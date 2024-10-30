Александр-Арнольд відмовився продовжувати контракт з Ліверпулем

Ліверпуль провалив переговори про продовження контракту з Трентом Александром-Арнольдом.

Про це повідомляє Football365.

За інформацією джерела, Александер-Арнольд відкинув уже декілька пропозицій про продовження контракту. Оточення захисника вважає, що він має дочекатися офіційної пропозиції від мадридського Реала, а вже тоді остаточно ухвалювати рішення щодо свого майбутнього.

Трент є вихованцем Ліверпуля. За першу команду він грає з 2016 року. Transfermarkt оцінює ринкову вартість Александер-Арнольда в 70 млн євро. У поточному сезоні на його рахунку 12 матчів, в яких він відзначився 2 асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мерсисайдці вивчають можливість придбання лівого захисника РБ Зальцбург Амара Дедича.