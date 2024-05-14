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Реал націлився на оборонця Ліверпуля

— 14 травня, 11:45
Реал націлився на оборонця Ліверпуля

Іспанський Реал зацікавлений у підписанні захисника англійського Ліверпуля Трента Александра-Арнольда.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Трент є однією з цілей Реала. Їм дуже подобається гравець.
Мадрид спробує підписати Александра-Арнольда наступного літа, якщо він не продовжить контракт з Ліверпулем", — сказав Романо.

Чинна угода оборонця закінчується влітку 2025 року. У сезоні-2023/24 він зіграв у 34 матчах, в яких забив 3 голи та віддав 7 асистів.

Раніше повідомлялося, що "червоні" розпочали переговори з гравцем про новий контракт ще в січні. Клуб впевнений, що договір буде підписаний до початку Євро-2024 й вони готові зробити Трента найвисокооплачуванішим гравцем команди.

Напередодні Ліверпуль розписав бойову нічию з Астон Віллою в 37 турі чемпіонату Англії.

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