Слободян: Ми граємо проти Руха вдома, тож не маємо права програвати

Півзахисник Оболоні Олег Слободян вважає, що його команда не має права програти Руху у матчі 2 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25, адже грає на домашньому стадіоні.

Про це він сказав на Youtube-каналі УПЛ ТБ.

"Рух дуже класна, бойова команда, так як і ми, я вважаю, що буде бойова гра, не буде легко ні нам, ні Руху, але як уже Черненко казав, що вдома ми не маємо права нікого відпускати. Тому, я думаю, що агресією та бійцівськими якостями ми зможемо переломити нічийну статистику. У нас іншого вибору нема, ми граємо вдома біля своїх вболівальників, треба показувати агресивну гру та грати першим номером", — сказав футболіст.

Поєдинок відбудеться сьогодні, 11 серпня, о 13:00, на стадіоні "Оболонь Арена" в Києві.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепула УПЛ ТБ — він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).

Нагадаємо, в першому турі Оболонь не втримала перемогу над Колосом, а поєдинок Руха з Динамо було перенесено через виступ киян у єврокубках.