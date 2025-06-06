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Президент Оболоні назвав амбітні цілі клубу на наступний сезон

Олександр Булава — 6 червня 2025, 22:11
Президент Оболоні назвав амбітні цілі клубу на наступний сезон
Олександр Слободян
ФК Оболонь

Президент Оболоні Олександр Слободян заявив про амбітні цілі клубу на наступний сезон.

Цитує функціонера пресслужба "пивоварів".

"Наша команда в новому сезоні повинна поборотися за місця не нижче сьомого. Враховуючи рівень гравців, ми можемо замахнутися на більше, аніж те, що досягнули у попередньому сезоні.

Наш клуб усе має для того, щоб успішно функціонувати. У нас зростають молоді футбольні зірочки, і я думаю, що скоро футбольна Україна дізнається не лише прізвище Марченка, а й інших перспективних футболістів. У нас в команді перебуває ціла група якісної молоді", – розповів Слободян.

Сезон-2024/25 кияни завершили на 11 місці у турнірній таблиці УПЛ, набравши до свого активу 32 очки та уникнувши перехідних матчів.

Напередодні Слободян пояснив відхід головного тренера Сергія Шищенка.

Оболонь Чемпіонат України, УПЛ Олександр Слободян

Олександр Слободян

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