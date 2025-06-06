Президент Оболоні назвав амбітні цілі клубу на наступний сезон

Президент Оболоні Олександр Слободян заявив про амбітні цілі клубу на наступний сезон.

Цитує функціонера пресслужба "пивоварів".

"Наша команда в новому сезоні повинна поборотися за місця не нижче сьомого. Враховуючи рівень гравців, ми можемо замахнутися на більше, аніж те, що досягнули у попередньому сезоні.

Наш клуб усе має для того, щоб успішно функціонувати. У нас зростають молоді футбольні зірочки, і я думаю, що скоро футбольна Україна дізнається не лише прізвище Марченка, а й інших перспективних футболістів. У нас в команді перебуває ціла група якісної молоді", – розповів Слободян.