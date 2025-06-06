В Оболоні пояснили відхід Шищенка

Президент Оболоні Олександр Слободян заявив, що колишній головний тренер Сергій Шищенко сам попросив відпустити його в інший клуб.

Цитує функціонера пресслужба "пивоварів".

"Декілька днів тому до керівництва клубу звернувся головний тренер Сергій Шищенко. Він попросив відпустити його в інший футбольний клуб – можливо, у перспективний проєкт команди Першої ліги — ФК Буковина. Ми не стали наполягати на відпрацюванні трирічного контракту. Особисто я подякував Сергію Юрійовичу за співпрацю та побажав успіхів у подальшій кар’єрі. Помічник тренера Микола Гібалюк та тренер воротарів Артем Кичак також покинуть наш клуб", – розповів президент клубу.

Наразі виконує обов'язки головного тренера Олександр Антоненко, який до цього був асистентом Шищенка.

"У середу, 4 червня, я доручив Олександру Антоненку виконувати обов’язки головного тренера. Проте, я вірю, що Олександр Сергійович достойно справиться зі своїми завданнями та згодом буде затверджений на цій посаді. Своєю чергою ми подбаємо, щоб у нього були фахові помічники, які відповідатимуть вимогам клубу. Антоненко в свій час грав на позиції нападу в складі Оболоні. Згодом він тренував команду Другої ліги, де попрацював з молодими футболістами, а потім тривалий час був асистентом головного тренера основної команди. У нього є все для того, щоб стати фаховим, успішним тренером головної команди", – розповів Слободян.

Нагадаємо, Шищенко очолив "пивоварів" у вересні 2024 року і за цей час команда виграла 8 матчів, 10 разів програла та 7 поєдинків завершила внічию.

Сезон-2024/25 кияни завершили на 11 місці у турнірній таблиці УПЛ, набравши до свого активу 32 очки та уникнувши перехідних матчів.

Раніше повідомлялось, що Шищенко може очолити одного з лідерів Першої ліги.