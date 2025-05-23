У нас ростуть юні зірочки: президент Оболоні – про збереження прописки в УПЛ та плани щодо стадіону

Президент Оболоні Олександр Слободян після перемоги його команди над Лівим Берегом поділився своїми емоціями та планами про розширення стадіону на тлі збереження прописки в Українській Прем'єр-лізі.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Це багаторічна наша мрія. У нас є плани побудувати трибуни за воротами, розширити південну трибуну та збільшити місткість стадіону. Це все попереду, бо зараз головне перемогти в цій жорстокій війні з росіянами.

Минулого року нам пророкували останнє місце, й ми всім довели, що наша команда – це сила, й за певних обставин ми могли б і не грати в перехідних матчах. Утім за рік ми збагатились досвідом, підняли рівень майстерності гравців, тренерський склад, тобто набули потрібного досвіду перебування в УПЛ.

Цього сезону нам було легше. У нас практично 2 рівноцінні склади, у нас ростуть юні зірочки, у нашої команди та нашого клубу є хороше майбутнє", – підкреслив Слободян.

У п'ятницю, 23 травня, Оболонь переграла Лівий Берег у 30 турі Української Прем'єр-ліги, зберігши прописку в еліті на наступний сезон.

Водночас Лівий Берег тепер повинен зіграти стикові матчі за право залишитися в УПЛ. Команда Віталія Первака зустрінеться з третьою командою Першої ліги. 29 травня матч пройде вдома, а 1-го червня – на виїзді.