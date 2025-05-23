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У нас ростуть юні зірочки: президент Оболоні – про збереження прописки в УПЛ та плани щодо стадіону

Олексій Мурзак — 23 травня 2025, 20:26
У нас ростуть юні зірочки: президент Оболоні – про збереження прописки в УПЛ та плани щодо стадіону
Олександр Слободян
ФК Оболонь

Президент Оболоні Олександр Слободян після перемоги його команди над Лівим Берегом поділився своїми емоціями та планами про розширення стадіону на тлі збереження прописки в Українській Прем'єр-лізі.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Це багаторічна наша мрія. У нас є плани побудувати трибуни за воротами, розширити південну трибуну та збільшити місткість стадіону. Це все попереду, бо зараз головне перемогти в цій жорстокій війні з росіянами.

Минулого року нам пророкували останнє місце, й ми всім довели, що наша команда – це сила, й за певних обставин ми могли б і не грати в перехідних матчах. Утім за рік ми збагатились досвідом, підняли рівень майстерності гравців, тренерський склад, тобто набули потрібного досвіду перебування в УПЛ.

Цього сезону нам було легше. У нас практично 2 рівноцінні склади, у нас ростуть юні зірочки, у нашої команди та нашого клубу є хороше майбутнє", – підкреслив Слободян.

У п'ятницю, 23 травня, Оболонь переграла Лівий Берег у 30 турі Української Прем'єр-ліги, зберігши прописку в еліті на наступний сезон.

Водночас Лівий Берег тепер повинен зіграти стикові матчі за право залишитися в УПЛ. Команда Віталія Первака зустрінеться з третьою командою Першої ліги. 29 травня матч пройде вдома, а 1-го червня – на виїзді.

Лівий берег Оболонь Чемпіонат України, УПЛ Олександр Слободян

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