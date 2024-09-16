Шищенко: Президент Оболоні буквально живе футболом

Головний тренер Оболоні Сергій Шищенко поділився враженнями від спілкування з президентом клубу Олександром Слободяном.

Слова наставника наводить "ТаТоТаке".

" Ми спілкувалися про футбол та історію Оболоні. Олександр В'ячеславович розповідав про події, що відбувалися в клубі раніше. Я знав президента клубу тільки заочно, але зараз познайомився ближче. Він виявився надзвичайно приємною людиною, яка добре розуміє футбол, щиро цікавиться ним і буквально живе ним. Мені дуже сподобалася ця зустріч і наша розмова.

Що стосується конкретних цілей, яких треба досягти, ми цього не обговорювали. Всі ми розуміємо, що першочерговим завданням є виправлення поточної ситуації, і це потрібно зробити якнайшвидше. Очевидно, що зараз нам потрібно піднятися і вийти з тієї ситуації, в якій ми опинилися", — сказав Шищенко.

Сергій Шищенко очолив Оболонь на початку вересня. В першому матчі під його керівництвом "пивовари" змогли відібрати очки в несподіваного лідера чемпіонату України — Олександрії.