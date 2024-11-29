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Середняк АПЛ може підписати Погба

Олег Дідух — 29 листопада 2024, 13:32
Середняк АПЛ може підписати Погба
Поль Погба
Getty Images

Зірковий французький півзахисник Поль Погба може продовжити кар’єру в Фулгемі.

Про це повідомляє Goal.com.

Раніше повідомлялося про те, що хавбек хоче продовжити кар’єру в Європі та відкидає варіанти з МЛС і Саудівською Аравією. Оточення 31-річного француза вважає варіант із Фулгемом підходящим, оскільки в такому клубі на гравця не чинитимуть такого тиску, як у команді топового рівня.

Нагадаємо, наразі Погба відбуває дискваліфікацію за вживання допінгу. Її термін спливе у березні 2025 року.

Раніше Погба вже виступав у АПЛ за Манчестер Юнайтед у 2011 – 2012 та 2016 – 2022 роках. Два тижні тому Ювентус розірвав контракт з хавбеком, попри те, що термін дискваліфікації скоротили з 4 років до 18 місяців.

Фулгем Поль Погба

Поль Погба

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