Зоря відновила інтерес до Скрипника – джерело

Український тренер Віктор Скрипник може знову очолити луганську Зорю.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

"Судячи з того, що я чую, в очільників Зорі поновилися консультації з Віктором Скрипником. Віктор Анатолійович зараз підвищував кваліфікацію в Німеччині, тому чекаємо ідеальний ромбик", – розповів журналіст Михайло Співаковський.

Скрипник очолював Зорю з 2019 по 2022 роки, двічі приводячи команду до бронзових медалей Української Прем'єр-ліги. Фахівець також працював з іншими клубами, зокрема Вердером, Ригою, Ворсклою та Металістом 1925.

У харківському клубі він провів лише півроку, впродовж яких команда вилетіла з УПЛ, а потім не використала можливість повернутися в елітний дивізіон через "Турнір чотирьох".