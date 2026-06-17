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Голанд дебютує на мундіалі: Ірак та Норвегія назвали стартові склади на матч 1-го туру ЧС-2026 в групі I

Володимир Слюсарь — 17 червня 2026, 00:51
Голанд дебютує на мундіалі: Ірак та Норвегія назвали стартові склади на матч 1-го туру ЧС-2026 в групі I
FIFA

Тренери збірних Іраку та Норвегії визначилися зі стартовими складами на гру 1-го туру групи I чемпіонату світу-2026 з футболу.

Матч відбудеться у середу, 17 червня.

Ірак: Хассан, Алі, Тахсін, Хашим, Доскі, Баєш, Аль-Аммарі, Ісмаїл, Аль-Хамаді, Джасім, Хусейн.

Норвегія: Нюланд, Аєр, Меллер Вольфе, Геггем, Берге, Едегор, Аурснес, Сьорлот, Голанд, Нуса, Раєрсон.

Початок зустрічі запланований на 01:00 за київським часом. В Україні наживо гру транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Нагадаємо, що 16 червня, збірна Франції переграла Сенегал у першому турі групи I на чемпіонаті світу-2026 з футболу.

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