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Стала відома стартова "одинадцятка" України на гру проти Данії

Андрій Мошкун — 12 червня 2025, 18:02
Стала відома стартова одинадцятка України на гру проти Данії
УАФ: Андрій Ющака

Унаї Мельгоса визначився з гравцями, які розпочнуть Євро-2025 для України.

УАФ

Матч стартує 19:00 за київським часом. Поєдинок проходитиме на стадіоні "1 ФК Татран" в Прешові Окрім данців, українці зіграють на груповому етапі з Фінляндією (15 червня) та Нідерландами (18 червня).

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх матчів молодіжного чемпіонату Європи 2025 року.

Також можна дізнатися результати минулих зустрічей, які відбулися в межах першого ігрового дня турніру.

Раніше ексгравець київського Динамо Тарас Михалик оцінив перспективи молодіжної збірної на Євро-2025.

Данія Збірна України U-21 Унаї Мельгоса Євро-2025

Данія

Шлях розпочинається: Україна зіграє з Данією в стартовому матчі на молодіжному Євро-2025
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