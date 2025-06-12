Михалик: Не хочу наврочити, але ця молодіжка має вистрілити

Колишній універсальний гравець київського Динамо Тарас Михалик вважає, що молодіжна збірна України має потужний склад на чемпіонаті Європи 2025 та має "вистрілити".

Його слова передає Український футбол.

" Нинішня молодіжка за іменами виглядає от саме потужно. Більшість хлопців з команди Мельгоси на клубному рівні грають в основі своїх команд, а дехто навіть є лідерами, наприклад Ванат з київського Динамо. Владислав вже і за національну збірну встиг пограти, і забивав за головну команду нашої країни, і два сезони поспіль виборював звання кращого бомбардира УПЛ. Не хочу наврочити, але ця молодіжка має вистрілити", – сказав Михалик.

Сьогодні, 12 червня, молодіжна збірна України розпочне свої виступи на чемпіонаті Європи 2025 року, який проходитиме на полях Словаччини. Першим суперником підопічних Унаї Мельгоси стануть однолітки з Данії.

У квартеті D окрім України та Данії опинилися також Фінляндія та Нідерланди, які свій матч проводитимуть теж сьогодні, 12 червня, але о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх матчів молодіжного чемпіонату Європи 2025 року. Також можна дізнатися результати минулих зустрічей, які відбулися в межах першого ігрового дня турніру.