Рабьо: Матч Серії А в Австралії – це безумство
Адрієн Рабьо
ФК Мілан
Французький півзахисник Мілана Адрієн Рабьо розкритикував рішення провести матч Серії А проти Комо в Австралії.
Слова хавбека збірної Франції наводить Le Figaro.
"Це безумство. Звичайно, існують економічні домовленості, потреба в тому, щоби чемпіонат ставав популярнішим. Тема календарів і здоров’я гравців обговорюється багато, і все це здається неймовірним.
Це безглуздо – долати стільки кілометрів, щоб зіграти матч між двома італійськими командами в Австралії. Але ми повинні адаптуватися. Як завжди", – заявив гравець.
Нагадаємо, матч Мілан – Комо відбудеться 7 або 8 лютого 2026 року в австралійському Перті. Домашній стадіон "россонері", Сан-Сіро, у цей час прийматиме церемонію відкриття зимової Олімпіади-2026.