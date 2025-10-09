Українська правда
Рабьо: Матч Серії А в Австралії – це безумство

Олег Дідух — 9 жовтня 2025, 14:06
Рабьо: Матч Серії А в Австралії – це безумство
Адрієн Рабьо
ФК Мілан

Французький півзахисник Мілана Адрієн Рабьо розкритикував рішення провести матч Серії А проти Комо в Австралії.

Слова хавбека збірної Франції наводить Le Figaro.

"Це безумство. Звичайно, існують економічні домовленості, потреба в тому, щоби чемпіонат ставав популярнішим. Тема календарів і здоров’я гравців обговорюється багато, і все це здається неймовірним.

Це безглуздо – долати стільки кілометрів, щоб зіграти матч між двома італійськими командами в Австралії. Але ми повинні адаптуватися. Як завжди", – заявив гравець.

Нагадаємо, матч Мілан – Комо відбудеться 7 або 8 лютого 2026 року в австралійському Перті. Домашній стадіон "россонері", Сан-Сіро, у цей час прийматиме церемонію відкриття зимової Олімпіади-2026.

