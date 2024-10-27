Оце так підстава: папуга іспанського арбітра зірвав ефір програми, заспівавши гімн Реала

В Іспанії стався доволі кумедний епізод під час запису аналітичної футбольної програми.

До студії приєднався колишній арбітр, який працював у Ла Лізі, щоб допомогти в обговоренні спірного моменту, але спік рефері перервав папуга.

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Тварина судді почула слово "Реал" та раптом почала співати гімн "вершкових". Власник папуги намагався його заспокоїти, проте той не зупинявся.

Під час цього епізоду деякі експерти зніяковили, а хтось просто не зміг стримати сміх через те, що відбувається.

Нагадаємо, вчора Реал зазнав розгромної поразки від Барселони на "Сантьяго Бернабеу" з рахунком 0:4.