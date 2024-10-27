Оце так підстава: папуга іспанського арбітра зірвав ефір програми, заспівавши гімн Реала
Іспанський арбітр
В Іспанії стався доволі кумедний епізод під час запису аналітичної футбольної програми.
До студії приєднався колишній арбітр, який працював у Ла Лізі, щоб допомогти в обговоренні спірного моменту, але спік рефері перервав папуга.
Тварина судді почула слово "Реал" та раптом почала співати гімн "вершкових". Власник папуги намагався його заспокоїти, проте той не зупинявся.
Під час цього епізоду деякі експерти зніяковили, а хтось просто не зміг стримати сміх через те, що відбувається.
Нагадаємо, вчора Реал зазнав розгромної поразки від Барселони на "Сантьяго Бернабеу" з рахунком 0:4.