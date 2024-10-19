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Скандальний футболіст та жертва його насилля чекають на другу дитину

Богдан Войченко — 19 жовтня, 13:30
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Скандальний футболіст та жертва його насилля чекають на другу дитину

Колишня зірка Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд та його кохана Гаррієт Робсон чекають на другу дитину.

Про це пара оголосила у соцмережах, проте згодом видалила пост.

Нагадаємо, у англійського футболіста рік тому народилася донька Саммер від його дівчини, яка свого часу звинуватила гравця у насильстві. Через цей інцидент Мейсону довелося піти зі стану "червоних дияволів" та шукати собі нову команду.

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Цього літа 23-річний вінгер перейшов з МЮ до Марселя за 26 млн євро, підписавши контракт до літа 2029 року.

На рахунку Грінвуда за новий клуб 5 голів у 7 матчах Ліги 1.

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