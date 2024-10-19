Скандальний футболіст та жертва його насилля чекають на другу дитину
Колишня зірка Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд та його кохана Гаррієт Робсон чекають на другу дитину.
Про це пара оголосила у соцмережах, проте згодом видалила пост.
Нагадаємо, у англійського футболіста рік тому народилася донька Саммер від його дівчини, яка свого часу звинуватила гравця у насильстві. Через цей інцидент Мейсону довелося піти зі стану "червоних дияволів" та шукати собі нову команду.
Цього літа 23-річний вінгер перейшов з МЮ до Марселя за 26 млн євро, підписавши контракт до літа 2029 року.
На рахунку Грінвуда за новий клуб 5 голів у 7 матчах Ліги 1.