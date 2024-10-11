Голанд стане батьком! Зірковий форвард оригінально оголосив радісну новину у матчі Ліги націй
Нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанд відзначився дублем у матчі Ліги націй проти Словенії (3:0).
Форвард після одного із голів підійшов до камери та засунув м'яч під футболку. Після цього трибуни розірвалися оплесками від радісної новини, адже це святкування означає одне – зірковий футболіст стане батьком.
Нагадаємо, дівчину Ерлінга звати Ізабель Хаугсенг Йогансен. Пара не дуже активно афішує свої стосунки в соцмережах.
Ізабель молодша за футболіста на чотири роки і веде непублічне життя. Вони познайомилися ще в дитинстві в спортивній академії Брюне. Після завершення навчання в Норвегії, вона переїхала до Англії, де гравець виступає за "містян".
Цього сезону на рахунку 24-річного форварда 10 голів у 7 матчах АПЛ.