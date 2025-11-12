Повернення після скандалу: Овермарс може знову стати спортивним директором Аякса

Колишній гравець Аякса, Арсенала і Барселони Марк Овермарс може повернутися до своєї менеджерської діяльності в нідерландському клубі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Обіймаючи посаду технічного директора клубу з Амстердама, Овермарс надсилав недоречні повідомлення жінкам-колегам, за що був відсторонений від футбольної діяльності до 2026 року.

Нагадаємо, що Марк Овермарс надсилав свої інтимні фото співробітниці Аякса, дівчина також зіткнулася зі сталкінгом. Після скандалу функціонера звільнили, після чого влаштувався на аналогічну посаду в бельгійський Антверпен.

У листопаді 2023-го Інститут спортивної юрисдикції (ISR) відсторонив Овермарса на два роки (один – умовно) від будь-якої футбольної діяльності в Нідерландах з випробувальним терміном ще на два роки.

У січні 2024-го ФІФА розширила дискваліфікацію Овермарса до глобальної через що він був змушений покинути Антверпен.