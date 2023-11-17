Овермарс на рік відсторонений від футбольної діяльності у Нідерландах

Функціонера дискваліфіковано на 2 роки, але на 1 з них – умовно з випробувальним терміном

Джерело - The Telegraaf.

Колишній технічний директор Аякса Марк Овермарс відсторонений від футбольної діяльності у Нідерландах.

Про це повідомляє The Telegraaf.

Функціонера дискваліфіковано на 2 роки, але на 1 з них – умовно з випробувальним терміном.

Аякс - Брайтон 0:2: огляд матчу Ліги Європи

Овермарс залишив Аякс у лютому минулого року після кількох скарг з боку працівниць клубу, яким приходили на телефон непристойні повідомлення від колишнього гравця.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!