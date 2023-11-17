Овермарс на рік відсторонений від футбольної діяльності у Нідерландах

Джерело - The Telegraaf.
Колишній технічний директор Аякса Марк Овермарс відсторонений від футбольної діяльності у Нідерландах.
Про це повідомляє The Telegraaf.
Функціонера дискваліфіковано на 2 роки, але на 1 з них – умовно з випробувальним терміном.
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Овермарс залишив Аякс у лютому минулого року після кількох скарг з боку працівниць клубу, яким приходили на телефон непристойні повідомлення від колишнього гравця.
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