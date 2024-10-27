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Анчелотті розповів, чому відбулася суперечка з лавкою Барселони в Ель Класіко

Микола Дендак — 27 жовтня, 15:01
Анчелотті розповів, чому відбулася суперечка з лавкою Барселони в Ель Класіко
Карло Анчелотті
Getty Images

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті розповів, що суперечка з лавкою Барселони відбулася через поведінку асистента Ганса-Дітера Фліка, який, святкуючи гол, зайшов у технічну зону "вершкових".

Його слова передає Marca.

"Той епізод стався через поведінку асистента Фліка, який святкував гол не по-джентльменськи. Він зайшов у нашу технічну зону. Флік з нами погодився, от і все", – сказав наставник.

Нагадаємо, поєдинок 11 туру Ла Ліги завершився розгромною перемогою Барселони. У грі відбувся ще один скандал, фанати Реала вигукували расистські кричалки в бік Ламіна Ямала після його гола.

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Карло Анчелотті

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