Анчелотті розповів, чому відбулася суперечка з лавкою Барселони в Ель Класіко
Карло Анчелотті
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Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті розповів, що суперечка з лавкою Барселони відбулася через поведінку асистента Ганса-Дітера Фліка, який, святкуючи гол, зайшов у технічну зону "вершкових".
Його слова передає Marca.
"Той епізод стався через поведінку асистента Фліка, який святкував гол не по-джентльменськи. Він зайшов у нашу технічну зону. Флік з нами погодився, от і все", – сказав наставник.
Нагадаємо, поєдинок 11 туру Ла Ліги завершився розгромною перемогою Барселони. У грі відбувся ще один скандал, фанати Реала вигукували расистські кричалки в бік Ламіна Ямала після його гола.