Російська модель та телеведуча Луїза Кремльова опинилася в центрі гучного скандалу, який тривав цілих сім років. За останніми даними, 28-річна дівчина визнала, що сфабрикувала звинувачення проти зірки Мілана Тео Ернандеса в нападі.

Ситуація бере початок у 2017 році, коли Кремльова звинуватила футболіста в тому, що він начебто здійснив на неї напад поблизу одного з нічних клубів Марбельї. Однак слідчі швидко зруйнували її версію після перегляду записів з камер спостереження.

Як з'ясувалося, модель "випадково" впала поруч з автомобілем замість того, щоб бути виштовхнутою, як вона стверджувала раніше.

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Але це ще не все! Через дві години після інциденту Кремльова надіслала Тео Ернандесу фліртуюче повідомлення з проханням зустрітися. Цей факт став вирішальним доказом її брехні та зруйнував її історію. Її дії були охарактеризовані як "зловмисна помста", яка врешті-решт обернулася проти неї самої.

Суд призначив Кремльовій умовний шестимісячний тюремний термін та штраф у розмірі 1 844 долари. Футболіст може зітхнути з полегшенням, оскільки після багаторічних розглядів його повністю виправдали в цій справі.

Історія викликала шквал обговорень у соцмережах. Фанати Тео підтримали свого кумира, а експерти зазначають, що цей випадок є важливим прецедентом у боротьбі проти неправдивих звинувачень.