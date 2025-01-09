Гравець Мілана травмував тренера, святкуючи перемогу у Суперкубку Італії

Емерсон Роял, святкуючи неймовірний камбек Мілана у фіналі Суперкубку Італії проти Інтера (3:2), випадково травмував головного тренера Сержіу Консейсау.

Після фінального свистка Роял, замінений на 87-й хвилині, вибіг із лави запасних і стрибнув на спину тренера. Консейсау на кілька секунд виглядав розгубленим і навіть почав шкутильгати. Проте серйозних ушкоджень не було.

😂 Conceicao really did pull a muscle celebrating Tammy Abraham's winner ❤️🖤 pic.twitter.com/kRskyUdxev — SempreMilan (@SempreMilanCom) January 8, 2025

Ця сцена викликала шквал жартів у соцмережах, а сам Роял пішов у прямий ефір в Instagram, ділячись радістю з підписниками.

У роздягальні Консейсау з гумором відреагував на інцидент та навіть відтворив свою позу святкування.

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Нагадаємо, цього сезону на рахунку Емерсона 15 матчів у межах Серії А, в яких 25-річний бразилець відзначився лише чотирма "гірчичниками".