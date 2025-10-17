Прояв зневаги до легенди: маленька донька Неймара отримала удар м’ячем під час матчу
Дворічна донька бразильської зірки Неймара, Маві, стала героїнею неприємного епізоду під час матчу Сантоса проти Корінтіанса.
Маленька дівчинка випадково отримала удар м’ячем у голову, коли один із охоронців не впорався з пасом, і м’яч полетів просто у бік дитини.
На відео, яке швидко стало вірусним у мережі X (Twitter), видно, як Маві розплакалася, а засмучений Неймар одразу підбіг і міцно обійняв доньку, заспокоюючи її.
Іронія долі в тому, що лише кілька днів тому дівчинка забила руку й потрапила до лікарні. Щоб підняти настрій доньці, Неймар навіть вдягнув костюм феї й влаштував веселий танець для неї вдома.
Попри інцидент, Сантос переміг Корінтіанс із рахунком 3:1, але саме момент із Маві став головною темою обговорення серед фанатів.
Нагадаємо, контракт бразильця із Сантосом закінчується у грудні нинішнього року. У поточному сезоні Неймар провів 21 матч у всіх турнірах, забив 6 голів та віддав 3 результативні передачі.
