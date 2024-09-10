Скандал у збірній Косово: один з гравців розповів про погрози від президента федерації

Напередодні троє гравців збірної Косово Аріянет Мурич, Едон Жегрова та Флорент Муслія покинули розташування національної команди. Після чого розгорівся скандал.

Про це повідомляє Sportske Jutarnji.

Зазначається, що один з футболістів повідомив про погрози від президента Косовської федерації Агіма Адемі. Він нібито сказав, що "знищить їхню кар'єру" і "зламає їм ноги". Сам Адемі відмовився коментувати ці звинувачення.

Гравці покинули розташування команди через те, що після матчу 1 туру Ліги націй проти Румунії (0:3) до другої ночі перебували в нічному клубі.

Нагадаємо, у 2 турі Ліги націй Косово розгромно перемогло збірну Кіпру.