Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Три гравці збірної Косово покинули розташування збірної через порушення правил команди

Володимир Кук — 9 вересня, 21:22
Три гравці збірної Косово покинули розташування збірної через порушення правил команди
FFK Kosova

Гравці збірної Косово Аріянет Мурич, Едон Жегрова та Флорент Муслія покинули розташування команди напередодні другого матчу Ліги націй.

Про це повідомляє Express.

Зазначається, що футболістів збірної достроково відправили додому через порушення правил національної команди. Усі футболісти будуть покарані, проте поки що невідомо як саме.

Мурича замінив довикликаний воротар Дріти (Косово) Фатон Малоку.

25-річний воротар уже прокоментував інцидент та відзначив, що рішення, ухвалене проти гравців, було зовсім несправедливим, і чутки, які поширюються, зовсім не відповідають дійсності.

Нагадаємо, нещодавно у домашньому матчі збірна Косово програла Румунії Мірчі Луческо (0:3), а сьогодні, 9 вересня, на виїзді розгромила Кіпр (0:4). Наразі вони посідають друге місце у групі C2.

Ліга націй УЄФА Збірна Косово з футболу

Ліга націй УЄФА

ШИКарні перспективи? Хто він — головна загроза збірній України в складі Чехії
Ярмоленко: Хочу сказати величезне дякую гравцям збірної Чехії, бо після початку війни вони дуже підтримували мене
Нагельсманн — про Тер Стегена: Він дуже важливий гравець для нас, бо дає якість на воротарській позиції
Тренер збірної Чехії анонсував зміни у складі на матч з Україною
Маркевич: У матчі проти Чехії Ребров має зробити ставку на досвід

Останні новини