Три гравці збірної Косово покинули розташування збірної через порушення правил команди

Гравці збірної Косово Аріянет Мурич, Едон Жегрова та Флорент Муслія покинули розташування команди напередодні другого матчу Ліги націй.

Про це повідомляє Express.

Зазначається, що футболістів збірної достроково відправили додому через порушення правил національної команди. Усі футболісти будуть покарані, проте поки що невідомо як саме.

Мурича замінив довикликаний воротар Дріти (Косово) Фатон Малоку.

25-річний воротар уже прокоментував інцидент та відзначив, що рішення, ухвалене проти гравців, було зовсім несправедливим, і чутки, які поширюються, зовсім не відповідають дійсності.

Нагадаємо, нещодавно у домашньому матчі збірна Косово програла Румунії Мірчі Луческо (0:3), а сьогодні, 9 вересня, на виїзді розгромила Кіпр (0:4). Наразі вони посідають друге місце у групі C2.