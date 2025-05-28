Суддя у справі про смерть Марадони подала у відставку через зйомки у фільмі

Суддя в Аргентині Джульєта Макінтач відмовився від участі в судовому процесі над медичним персоналом Дієго Марадони після критики за участь у документальному фільмі про цю справу.

Про це повідомляє BBC.

Прокурор Патрісіо Феррарі звинуватив суддю Джульєту Макінтач у тому, що вона поводилася "як акторка, а не як суддя".

Суддя Макінтач сказала, що в неї "не було іншого вибору", окрім як відмовитися від участі у справі.

Вона була однією з трьох суддів у справі, розгляд якої було відкладено. Рішення про те, чи буде призначено новий розгляд, буде прийнято у четвер.

Нагадаємо, Марадона помер 25 листопада 2020 року від серцевого нападу в віці 60 років. Після його смерті було відкрито розслідування щодо причетності лікарів до смерті легенди футболу.

Обвинуваченими є нейрохірург Леопольдо Луке, психіатр Агустіна Косачова, психолог Карлос Діас, медичний координатор Ненсі Форліні, координатор медсестер Маріано Перроні, клінічний лікар Педро Пабло Ді Спанья та медсестра Рікардо Альмірон. Їм загрожує від 8 до 25 років позбавлення волі.

Суд, ймовірно, триватиме до середини липня. На тиждень буде відбуватися по три слухання. Загалом слово отримають майже 120 свідків, серед яких родина Марадони, експерти та кілька лікарів, які протягом багатьох років допомагали колишньому футболісту.