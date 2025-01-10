Роналду ледь не влаштував бійку на полі в історичному для себе матчі

У Кріштіану Роналду не витримали нерви під час нещодавнього матчу чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Ахдуда (3:1).

Португалець у кінці першого тайму ледь не влаштував бійку із захисником команди-суперника Наїфом Асірі.

Читайте також : Молдовський клуб запросив Роналду

Легендарний форвард, якому підкорився унікальний рекорд (став першим гравцем в історії футболу, який забиває 24 роки підряд) захотів з'ясувати стосунки з опонентом.

Роналду вдарив Асірі, після чого на лідера Аль-Насра налетіли футболісти Аль-Ахдуда, проте рефері проігнорував цей епізод і не став нікого карати картою.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 39-річного португальця 11 голів і 2 результативні передачі в 13 матчах чемпіонату Саудівської Аравії.

Зазначимо, що контракт футболіста з клубом спливає вже цього літа.