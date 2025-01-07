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Молдовський клуб запросив Роналду

Олег Дідух — 7 січня 2025, 16:34
Молдовський клуб запросив Роналду
Кріштіану Роналду
Getty Images

Молдовський клуб Дачія Буюкань запросив у свою команду зіркового форварда Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Звернення до легендарного нападника з’явилося на офіційній сторінці клубу в Facebook.

"Кріштіану Роналду досі не продовжив контракт з Аль-Насром і буде відкритий для пропозицій уже цієї зими. Ми в Дачії Буюкань вважаємо, що найкращим рішенням для продовження кар'єри гравця є наш клуб.

Причин декілька. По-перше, йому не доведеться звикати до інших кольорів, ми все одно граємо в жовто-блакитних. Також, ми обіцяємо йому місце в адміністрації клубу як міжнародного бренд-амбасадора академії або тренера дитячих груп. Кріштану, ти маєш десь почати тренувати, перш ніж очолювати Манчестер Юнайтед чи Реал.

Кріштіану, ми чекаємо на тебе. І ти не можеш втриматись від думки, що наша форма тобі пасує", – сказано в клубній заяві.

Раніше Роналду отримав пропозицію з МЛС.

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду

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