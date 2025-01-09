Роналду підкорився черговий рекорд: він став першим в історії гравцем, який забиває 24 роки поспіль

У четвер, 9 січня, відбувся матч 14-го туру чемпіонату Саудівської Аравії, в якому Аль-Наср на своєму полі здобув перемогу над Аль-Ахдудом.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1.

Примітно, що першим голом у 2025 році відзначився нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду. Таким чином 39-річний форвард встановив новий рекорд, адже став першим гравцем в історії футболу, який забиває 24 роки підряд, починаючи з 2002 року.

Для Роналду цей м’яч став 11-м у поточному розіграші чемпіонату Саудівської Аравії.

Аль-Наср посідає третє місце в чемпіонаті Саудівської Аравії, відстаючи на шість очок від Аль-Хіляля і на вісім – Аль-Іттіхада. Наступний матч команда Роналду проведе 17 січня проти Аль-Таавона.

Раніше Роналду прокоментував свої плани на подальший розвиток кар'єри.