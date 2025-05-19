Модель та дівчина зіркового футболіста вразила фанатів відвертою фотосесією на пляжі

Переїзд Деле Аллі до італійського клубу Комо став не лише футбольною новиною, а й спалахом уваги до його стосунків із відомою моделлю Сінді Кімберлі.

Попри те, що англієць провів лише 8 хвилин на полі за нову команду під керівництвом Сеска Фабрегаса, поза межами футбольного газону в його житті все значно активніше.

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Пара разом ще з червня 2022 року, і зараз їхні стосунки знову на слуху завдяки Сінді. 26-річна іспанка індонезійського походження нещодавно виклала у Instagram яскраву фотосесію в купальнику, рекламуючи свою нову лінію пляжного одягу для бренду "LOBAwoman", що у перекладі з іспанської означає "вовчиця".

Публікація викликала справжній фурор, зібравши майже три сотні тисяч лайків в Інстаграмі. Це й не дивно, адже Сінді має понад 7,1 мільйона фоловерів, а її особистий бренд "LOBAwoman" стрімко набирає популярність.

Раніше повідомлялося, що колишня дівчина ексзірки Тоттенгема вразила прихильників яскравими фото на фоні квітів.