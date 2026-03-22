Форвард Аталанти не допоможе Італії в матчах плейоф кваліфікації ЧС-2026

Нападник Аталанти Джанлука Скамакка пропустить березневі матчі збірної Італії у плейоф відбору на чемпіонат світу 2026.

Про це повідомив інсайдер Нікола Скіра.

За інформацією джерела, 27-річний футболіст травмував привідний м'яз правої ноги. Наразі терміни повернення Скамакки невідомі. Втім, у березневих поєдинках "Скуадри Адзури" він точно не зіграє.

Зазначимо, що у поточному сезоні Скамакка забив за Аталанту 12 голів у 33 матчах всіх турнірів. У футболці збірної Італії форвард зіграв 12 поєдинків та відзначився одним голом.

Нагадаємо, що 26 березня підопічні Дженнаро Гаттузо у півфіналі плейоф кваліфікації ЧС-2026 зустрінуться з Північною Ірландією. У разі успіху 31 березня італійці поборються за путівку на Мундіаль з переможцем пари Уельс – Боснія і Герцеговина.

