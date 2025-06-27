В Довбика не вірять? Рома націлилася на форварда Аталанти

Рома зацікавлена у підписанні центрфорварда Аталанти Джанлуки Скамакки.

Про це повідомляє Roma Press.

За їхньою інформацією, новий головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні хоче бачити в команді нового форварда. Одна із пріоритетних кандидатур – Скамакка, з яким він уже працював у Аталанті.

Переговори з бергамським клубом і оточенням гравця тривають. Можливий варіант з орендою на рік із обов’язковим викупом наступного літа.

Скамакка через дві важкі травми у поточному сезоні взяв участь лише в одному матчі Серії А, провівши на полі 5 хвилин. Контракт форварда з Аталантою діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 24 мільйони євро.

Раніше повідомлялося про те, що влітку Рома продасть Артема Довбика або Теммі Ебрахама.