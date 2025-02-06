Аталанта втратила двох ключових гравців до кінця сезону

Два важливих гравці Аталанти вибули з гри до кінця поточного сезону. Йдеться про захисника Джорджо Скальвіні та нападника Джанлуку Скамакку.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Скамакка порвав м’яз стегна в своєму ж першому матчі після повернення на поле. Першу половину сезону він пропустив через розрив хрестоподібних зв’язок коліна.

Скальвіні у поточному сезоні встиг провести всього 8 матчів у всіх турнірах, він також пропустив стартову частину сезону через розрив хрестоподібних зв’язок. 25 січня він отримав травму плеча в матчі Серії А проти Комо.

Обом гравцям знадобляться операції. Тривали терміни відновлення роблять неможливим їхнє повернення у поточному сезоні.

У вівторок, 4 лютого Аталанта вилетіла в чвертьфіналі Кубку Італії від Болоньї.