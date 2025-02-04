Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Зіграв усього 13 хвилин: форвард збірної Італії отримав нову травму

Олег Дідух — 4 лютого 2025, 15:05
Зіграв усього 13 хвилин: форвард збірної Італії отримав нову травму
Джанлука Скамакка
Getty Images

Нападник Аталанти та збірної Італії Джанлука Скамакка отримав травму стегна у матчі 23 туру Серії А проти Торіно в суботу, 1 лютого.

Про це повідомляє Quotidiano Sportivo.

Найімовірніше, Скамакка порвав м’яз квадрицепса. Незабаром він пройде детальніше медобстеження для того, щоби підтвердити діагноз.

Існує висока ймовірність того, що 26-річному нападнику збірної Італії знадобиться операція. Хірургічне втручання призведе до того, що він пропустить щонайменше два місяці.

Матч проти Торіно (нічия 1:1) став для Скамакки першим у нинішньому сезоні. Першу його половину він пропустив через розрив хрестоподібних зв’язок коліна. Форвард встиг провести на полі всього 13 хвилин, перш ніж зазнав нової травми.

Аталанта Скамакка травма

Скамакка

Король, який може виявитися голим. Учасники Євро-2024: Італія
Претендент на гол сезону? «Бокові ножиці» Скамакки, які допомогли Аталанті вийти у фінал Коппа Італія
Кривдник Ліверпуля став найкращим гравцем тижня в Лізі Європи
Інтер зробив нову пропозицію Вест Гему щодо Скамакки
Аталанта побореться з Інтером за нападника Вест Гема

Останні новини