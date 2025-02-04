Зіграв усього 13 хвилин: форвард збірної Італії отримав нову травму

Нападник Аталанти та збірної Італії Джанлука Скамакка отримав травму стегна у матчі 23 туру Серії А проти Торіно в суботу, 1 лютого.

Про це повідомляє Quotidiano Sportivo.

Найімовірніше, Скамакка порвав м’яз квадрицепса. Незабаром він пройде детальніше медобстеження для того, щоби підтвердити діагноз.

Існує висока ймовірність того, що 26-річному нападнику збірної Італії знадобиться операція. Хірургічне втручання призведе до того, що він пропустить щонайменше два місяці.

Матч проти Торіно (нічия 1:1) став для Скамакки першим у нинішньому сезоні. Першу його половину він пропустив через розрив хрестоподібних зв’язок коліна. Форвард встиг провести на полі всього 13 хвилин, перш ніж зазнав нової травми.