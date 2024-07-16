Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Скалоні прокоментував своє майбутнє у збірній Аргентини

Андрій Яросименко — 16 липня, 08:32
Скалоні прокоментував своє майбутнє у збірній Аргентини

Головний тренер збірної Аргентини з футболу Ліонель Скалоні висловився щодо свого майбутнього в команді.

Його слова передає Infobae.

"У мене залишилося ще два роки за контрактом. Якщо ви хочете, щоб я пропрацював у збірній Аргентини ще 15 років, попросіть президента Асоціації футболу Аргентини. Я в порядку, але щоб бути тут, потрібно бути на межі можливостей.

Я був неправий, коли сказав, що піду з посади. На той час це було неправильно. Були важкі часи, я не міг знайти час, щоб заспокоїтись. Подивимося, що чекає на нас у майбутньому", - сказав фахівець.

Нагадаємо, напередодні Аргентина здолала збірну Колумбії та стала переможницею Копа Америка-2024.
Збірна Аргентини з футболу Ліонель Скалоні Копа Америка-2024

Ліонель Скалоні

Скалоні обдумує відхід зі збірної Аргентини
Скалоні: Мессі не був готовий до гри з Болівією
Скалоні: Участь Мессі в ЧС-2026 залежатиме від його настрою
ФІФА назвала найкращого тренера року
Скалоні продовжив контракт зі збірною Аргентини

Останні новини