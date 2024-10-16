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Скалоні: Єдине, про що я прошу Мессі – щоб він грав якомога довше

Ігор Чернявський — 16 жовтня, 19:30
Скалоні: Єдине, про що я прошу Мессі – щоб він грав якомога довше
Федерація футболу Аргентини

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні хоче, щоб Ліонель Мессі продовжував грати настільки довго, наскільки це можливо.

Про це Скалоні сказав після матчу проти Болівії, в якому Мессі забив два голи та віддав два асисти. Слова аргентинського наставника наводить Goal.

"Він не перестає дивувати мене. В якийсь момент я сів і сказав Пабло Аймару: "Це прекрасно". Мені подобається сидіти на тренерській лаві й дивитися, що він робить, а команда підтримує його.

Це щось неймовірне, його гра не перестає дивувати нас. Нехай він грає якомога довше – це єдине, про що я прошу його, бо бачити його на футбольному полі – одне задоволення", – сказав Скалоні.

Зазначимо, що після матчу з Болівією Мессі припустив, що йому залишилося ще недовго виступати за збірну Аргентини.

Ліонель Мессі Збірна Аргентини з футболу Ліонель Скалоні

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