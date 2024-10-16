Скалоні: Єдине, про що я прошу Мессі – щоб він грав якомога довше

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні хоче, щоб Ліонель Мессі продовжував грати настільки довго, наскільки це можливо.

Про це Скалоні сказав після матчу проти Болівії, в якому Мессі забив два голи та віддав два асисти. Слова аргентинського наставника наводить Goal.

"Він не перестає дивувати мене. В якийсь момент я сів і сказав Пабло Аймару: "Це прекрасно". Мені подобається сидіти на тренерській лаві й дивитися, що він робить, а команда підтримує його. Це щось неймовірне, його гра не перестає дивувати нас. Нехай він грає якомога довше – це єдине, про що я прошу його, бо бачити його на футбольному полі – одне задоволення", – сказав Скалоні.

Зазначимо, що після матчу з Болівією Мессі припустив, що йому залишилося ще недовго виступати за збірну Аргентини.