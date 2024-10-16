Мессі: Це можуть бути мої останні матчі

Зірковий нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що не ставить перед собою жодних планів на майбутнє, адже будь-який матч може стати його останнім.

Його слова передає Mundo Albiceleste.

"Дуже приємно приходити сюди, відчувати любов людей. Мене зворушує те, як вони вигукують моє ім'я. Я не ставлю перед собою жодних планів на майбутнє, я просто хочу насолоджуватися всім цим. Мене більше, ніж будь-коли, зворушує бути тут і відчувати любов людей, тому що я знаю, що це можуть бути мої останні матчі. Це рухає мене вперед. Насолоджуватися тим, що я щасливий там, де я є. Попри мій вік, коли я тут, я відчуваю себе дитиною, тому що мені комфортно з цією командою. Поки я почуваюся добре і можу продовжувати грати так, як я хочу, ми будемо продовжувати насолоджуватися цим", – сказав Мессі.

Зазначимо, сумарно на рахунку 37-річного форварда 109 голів у 187 матчах за "Альбіселесте". За збірну Аргентини Мессі виступає з 2005 року.

Напередодні зірковий форвард відзначився хеттриком та двома асистами у матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2026 серед команд Південної Америки проти Болівії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мессі планує покинути Інтер Маямі, щоб завершити кар'єру в рідному Ньюеллс Олд Бойз.