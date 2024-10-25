СК Полтава здолала Вікторію, Кудрівка в меншості перемогла Кремінь в 14 турі Першої ліги

Сьогодні, 25 жовтня, у межах 14 туру Першої ліги України відбулося 2 матчі.

Розпочався ігровий день у Сумах, де місцева Вікторія поступилась СК Полтаві. Господарі вже на 3-й хвилині відкрили рахунок, але не змогли втримати перевагу, та програли у матчі. У другому поєдинку дня МФК Металург мінімально переграв ФСК Маріуполь.

Головним матчем дня став поєдинок між Кудрівкою та Кременем. Гості з 42 хвилини грали в меншості через вилучення Данила Тузенка, але здобули перемогу з розгромним рахунком 3:0.

Чемпіонат України – Перша ліга-2024/25

25 жовтня, 14 тур

Вікторія – СК Полтава 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 3 Чеглов, 1:1 – 35 Плахтир, 1:2 – 86 Щербак (пен).

МФК Металург – ФСК Маріуполь 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 23 Близнюк.

Кремінь – Кудрівка 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 40 Тепляков, 0:2 – 45+2 Литовченко, 0:3 – 47 Мамросенко.

Вилучення: 42 Тузенко.

Нагадаємо, напередодні відбулося 6 матчів 13 туру Першої ліги. Вікторія на виїзді впевнено обіграла Кудрівку, а Минай виявився сильнішим за Поділля. Лідер чемпіонату, Агробізнес, зазнав другої поразки в сезоні (і другої поспіль), програвши вдома Прикарпаттю.