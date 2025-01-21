Сирота потрапив у символічну збірну 19 туру чемпіонату Ізраїля

Захисник Динамо Олександр Сирота, який виступає в оренді в Маккабі Хайфа, потрапив у символічну збірну 19 туру чемпіонату Ізраіля.

Про це повідомляє SofaScore.

Українець отримав оцінку 7,6 бала за матч із Сахніном (1:1). У якому оборонець 5 разів виніс м'яч, тричі блокував удари суперника, 8 разів виграв позицію та виграв 4 з 7 повітряних дуелів.

Команда недели предоставлена Sofascore

Сирота перейшов у Маккабі Хайфа в липні 2024 року. За цей час він зіграв 14 матчів та відзначився 2 голами. Орендна угода розрахована на один рік. Окрім того, у Маккабі буде першочергове право викупу гравця.

Раніше ізраїльське видання повідомляло, що новий клуб Сироти хоче, щоб Олександр отримав ізраїльське громадянство.