Український захисник вперше за місяць провів матч у чемпіонаті Туреччини та відзначився автоголом
ФК Коджаеліспор
Український захисник Олександр Сирота, контракт якого належить київському Динамо, вперше за місяць провів матч у чемпіонаті Туреччини.
Він відіграв усі 90 хвилин за Коджаеліспор у матчі проти Бешикташа (1:3), оформивши автогол на 90+3 хвилині.
Після 7-ми турів команда українця займає останню сходинку в турнірній таблиці турецької Суперліги, маючи в активі лише 2 очки.
Сирота у сезоні 2024/25 провів 26 матчів за Маккабі (Хайфа), забивши два голи за 2052 хвилин ігрового часу. Його контракт з Динамо чинний до 30 вересня 2025 року. Transfermarkt оцінює його вартість у 1,3 млн євро.