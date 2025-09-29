Українська правда
Український захисник вперше за місяць провів матч у чемпіонаті Туреччини та відзначився автоголом

Олексій Мурзак — 29 вересня 2025, 22:52
Український захисник Олександр Сирота, контракт якого належить київському Динамо, вперше за місяць провів матч у чемпіонаті Туреччини.

Він відіграв усі 90 хвилин за Коджаеліспор у матчі проти Бешикташа (1:3), оформивши автогол на 90+3 хвилині.

Після 7-ми турів команда українця займає останню сходинку в турнірній таблиці турецької Суперліги, маючи в активі лише 2 очки.

Сирота у сезоні 2024/25 провів 26 матчів за Маккабі (Хайфа), забивши два голи за 2052 хвилин ігрового часу. Його контракт з Динамо чинний до 30 вересня 2025 року. Transfermarkt оцінює його вартість у 1,3 млн євро.

Раніше Олександр не виключав свого повернення в Київ.

