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Маккабі Хайфа орендував захисника Динамо

Игорь Чернявский — 11 липня, 14:35
Маккабі Хайфа орендував захисника Динамо

Центральний захисник Динамо Олександр Сирота на правах оренди перейшов у Маккабі Хайфа.

Про це кияни повідомили на своєму офіційному сайті.

Орендна угода розрахована на один рік. Окрім того, у Маккабі буде першочергове право викупу гравця. Раніше ізраїльське видання повідомляло, що новий клуб Сироти хоче, щоб Олександр отримав ізраїльське громадянство.

Сирота є вихованцем Динамо. У біло-синій футболці він провів 85 матчів у всіх турнірах.

Нагадаємо, напередодні Динамо залишив ще один гравець захисної ланки.

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