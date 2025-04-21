Той, хто врятує МЮ: син Руні відзначився шаленим голом за юнацьку команду "дияволів"

Поки Манчестер Юнайтед переживає складні часи у Прем’єр-лізі, в академії клубу зростає майбутня надія – і прізвище в нього більш ніж знайоме.

15-річний Кай Руні, син легендарного Вейна Руні, змусив фанатів "червоних дияволів" захоплено писати у соцмережах: "Він вже кращий за основних нападників!"

У матчі проти Реал Сосьєдаду U-17 Кай забив неймовірний сольний гол, який не соромно показати в підбірках кращих голів тижня. Попри поразку 1:5, саме нападник МЮ став головною зіркою зустрічі.

This is a 𝐬𝐭𝐮𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠 goal from Kai Rooney for #MUAcademy's U17s 😳🔥👀



via @MUnitedFRpic.twitter.com/GK1H00UjhR — UtdDistrict (@UtdDistrict) April 20, 2025

Нагадаємо, Кай Руні приєднався до академії МЮ у грудні 2020 року, і вже тоді вважався одним із найперспективніших молодих талантів.

Нещодавно Вейн Руні, особисто приїздив до Іспанії підтримати свого молодшого сина Клея, який також грає за юнацький склад Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що син Роналду феєричним голом у матчі за Аль-Наср розірвав соцмережі.