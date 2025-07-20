Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Син Дель П’єро перейшов у клуб Серії D

Олег Дідух — 20 липня 2025, 14:07
Син Дель П’єро перейшов у клуб Серії D
Тобіас Дель П'єро
Instagram

Тобіас Дель П’єро, син легенди Ювентуса та збірної Італії Алессандро Дель П’єро, став гравцем клубу Санремезе.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Умови контракту з 17-річним італійцем не називаються. Санремезе виступає в групі А Серії D – четвертого за силою дивізіону італійського футболу.

Дель П’єро-молодший виступає на позиції правого вінгера. Також може зіграти лівого вінгера та центрального атакувального півзахисника. Раніше Тобіас займався у молодіжних академіях Емполі, а також іспанських Хетафе і Алькоркона.

Нагадаємо, донька Дель П’єро Доротея також займається футболом на професійному рівні, вона грає за юнацьку команду туринського Ювентуса. Сам Алессандро Дель П’єро в травні отримав тренерську ліцензію.

Дель П'єро

Дель П'єро

Легенда Ювентуса отримав тренерську ліцензію
Легендарний нападник Ювентуса може очолити Федерацію футболу Італії
Дочка легендарного Дель П’єро виступатиме за жіночу команду Ювентуса
Король, який може виявитися голим. Учасники Євро-2024: Італія
Анчелотті передає спадщину: Дель П'єро та інші проходять стажування в Реалі

Останні новини