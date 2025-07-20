Син Дель П’єро перейшов у клуб Серії D

Тобіас Дель П’єро, син легенди Ювентуса та збірної Італії Алессандро Дель П’єро, став гравцем клубу Санремезе.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Умови контракту з 17-річним італійцем не називаються. Санремезе виступає в групі А Серії D – четвертого за силою дивізіону італійського футболу.

Дель П’єро-молодший виступає на позиції правого вінгера. Також може зіграти лівого вінгера та центрального атакувального півзахисника. Раніше Тобіас займався у молодіжних академіях Емполі, а також іспанських Хетафе і Алькоркона.

Нагадаємо, донька Дель П’єро Доротея також займається футболом на професійному рівні, вона грає за юнацьку команду туринського Ювентуса. Сам Алессандро Дель П’єро в травні отримав тренерську ліцензію.