Дочка легендарного Дель П’єро виступатиме за жіночу команду Ювентуса

Дочка легенди та колишнього капітана Ювентуса Алессандро Дель П’єро Доротея пішла стопами батька. Вона буде виступати за жіночу команду U-17 туринського клубу.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Доротея Дель П’єро з'явилася на світ у 2009 році, проте, попри 15-річний вік, буде виступати за команду U-17 туринців. Дівчина народилася у Лос-Анджелесі і перші кроки у футболі робила саме у США.

Нагадаємо, Алессандро Дель П’єро є рекордсменом Ювентуса за кількістю проведених матчів (705) та забитих голів (290). Він захищав кольори "Старої синьйори" з 1993 до 2012 року. 6 разів ставав із командою чемпіоном Італії, а також виграв Лігу чемпіонів сезону 1995/1996.

Раніше повідомлялося про те, що Поль Погба покине Ювентус попри скорочення терміну дискваліфікації.