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Легенда Ювентуса отримав тренерську ліцензію

Володимир Максименко — 21 травня 2025, 12:25
Легенда Ювентуса отримав тренерську ліцензію
Алессандро Дель П'єро
instagram.com/alessandrodelpiero

Легендарний екснападник туринського Ювентуса та збірної Італії Алессандро Дель П'єро отримав тренерську ліцензію УЄФА Pro.

Про це 50-річний італієць повідомив у своїх соцмережах.

"Дякую FIGC та усім викладачам, які супроводжували мене протягом усього курсу. Окрема подяка моїй дружині та дітям за ту підтримку, яку я відчував протягом усього часу навчання.

Відсьогодні ви можете називати мене "містер", – написав Дель П'єро.

Нагадаємо, "Пінтуріккьо" грав за Ювентус з 1993 по 2012 рік, а завершив кар'єру в Делі Дайнамос.

У складі "бьянконері" Дель П'єро шість разів ставав чемпіоном Італії та вигравав Лігу чемпіонів сезону-1995/96.

Окрім того, форвард був частиною збірної Італії, яка у 2006 році в серії пенальті проти Франції виграла чемпіонат світу.

Раніше тренерську ліцензію отримав колишній півзахисник лондонського Арсенала Мохамед Ельнені.

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