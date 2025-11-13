Українська правда
Франція дозаявила сина легендарного футболіста перед матчем з Україною

Володимир Варуха — 13 листопада 2025, 12:15
Збірна Франції зробила зміни у складі перед вирішальним матчем кваліфікації чемпіонату світу 2026 року проти України

Про це повідомили у соцмережах збірної Франції.

До команди був довикликаний півзахисник Ювентуса Хефрен Тюрам. Після цього кількість гравців у заявці триколірних зросла до 25.

Причиною такого рішення тренерського штабу, ймовірно, стало пошкодження Едуардо Камавінґи, який готувався до гри в індивідуальному режимі.

Матч Франція – Україна відбудеться 13 листопада. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що двоє ключових гравців збірної України пропустять матч проти Франції.

