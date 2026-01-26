Син Мальдіні близький до переходу в Лаціо – інсайдер
Лаціо та Аталанта близькі до угоди щодо трансферу атакувального півзахисника Даніеля Мальдіні, який є сином легендарного Паоло Мальдіні.
Про це повідомляє італійський інсайдер Нікола Скіра.
Сторони вже перейшли до оформлення документів про оренду сумою 1 млн євро з можливістю викупу гравця за 11 млн та 2 млн у вигляді бонусів, які стануть активними, якщо "орли" кваліфікуються до єврокубку.
Гравець підпише контракт з римлянами до 2030 року та зароблятиме 1,4 млн євро на рік.
Зазначимо, що вихованець Мілана після низки оренди та одного року в Монці приєднався до Аталанти в лютому 2025-го за 13 млн євро.
У нинішньому сезоні гравець провів 11 матчів в усіх турнірах, де відзначився одним асистом.