Син Мальдіні близький до переходу в Лаціо – інсайдер

Лаціо та Аталанта близькі до угоди щодо трансферу атакувального півзахисника Даніеля Мальдіні, який є сином легендарного Паоло Мальдіні.

Про це повідомляє італійський інсайдер Нікола Скіра.

Сторони вже перейшли до оформлення документів про оренду сумою 1 млн євро з можливістю викупу гравця за 11 млн та 2 млн у вигляді бонусів, які стануть активними, якщо "орли" кваліфікуються до єврокубку.

Гравець підпише контракт з римлянами до 2030 року та зароблятиме 1,4 млн євро на рік.

Зазначимо, що вихованець Мілана після низки оренди та одного року в Монці приєднався до Аталанти в лютому 2025-го за 13 млн євро.

У нинішньому сезоні гравець провів 11 матчів в усіх турнірах, де відзначився одним асистом.