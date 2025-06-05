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Індзагі: Я знайомий з арабським футболом

Олег Дідух — 5 червня 2025, 17:49
Індзагі: Я знайомий з арабським футболом
Сімоне Індзагі
ФК Аль-Хіляль

Італійський фахівець Сімоне Індзагі прокоментував своє призначення на посаду головного тренера Аль-Хіляля з Саудівської Аравії.

Слова італійця наводить Джанлука Ді Марціо.

"Завжди хотів спробувати сили за межами Італії, й Аль-Хіляль – ідеальна нагода. Я знайомий з арабським футболом і часто стежив за клубом, особливо через Сергія Мілінковича-Савича, якого добре знаю з часів Лаціо. Його присутність стане великою перевагою – він топгравець і чудова людина.

Тут багато якісних команд, футбол швидко прогресує. Іноземні гравці та тренери підняли загальний рівень. У Аль-Хіляля є мільйони фанатів, повний стадіон – це завжди велика енергія", – заявив тренер.

Нагадаємо, Індзагі підписав із Аль-Хілялем контракт на два роки із зарплатою в 26 мільйонів євро на рік. Це робить його другим найбільш високооплачуваним тренером світу: більше заробляє лише Дієго Сімеоне в Атлетико Мадрид.

Аль-Хіляль Сімоне Індзагі

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