Індзагі: Я знайомий з арабським футболом

Італійський фахівець Сімоне Індзагі прокоментував своє призначення на посаду головного тренера Аль-Хіляля з Саудівської Аравії.

Слова італійця наводить Джанлука Ді Марціо.

"Завжди хотів спробувати сили за межами Італії, й Аль-Хіляль – ідеальна нагода. Я знайомий з арабським футболом і часто стежив за клубом, особливо через Сергія Мілінковича-Савича, якого добре знаю з часів Лаціо. Його присутність стане великою перевагою – він топгравець і чудова людина.

Тут багато якісних команд, футбол швидко прогресує. Іноземні гравці та тренери підняли загальний рівень. У Аль-Хіляля є мільйони фанатів, повний стадіон – це завжди велика енергія", – заявив тренер.