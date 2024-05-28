Сікан: Дуже хотів би потрапити на Олімпійські ігри
Форвард Шахтаря Данило Сікан має велике бажання стати частиною збірної України на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.
Про це гравець заявив у інтерв'ю УФ.
"Дуже хотів би потрапити на Олімпійські ігри, ми це зробили, і тепер це не просто мрія — а реальність. Це перша участь у футбольному турнірі Олімпіади в історії країни.
Що обрав би, Євро-2024 чи Олімпіаду? Якби поїхав на чемпіонат Європи та не провів жодного матчу, то, очевидно, краще вирушити на Олімпійські ігри. Але якщо грати і там, і там — то Євро.
Головний плюс олімпійської збірної України — це футбол, який називають "Ротань-стайл". Ми відмінно контролюємо м'яч. Це було видно ще на молодіжному Євро-2023, коли ми грали проти топ-збірних, тієї ж Іспанії. Також у нас дуже великий склад. Зараз з'явилося багато молодих футболістів, які не були з нами на чемпіонаті Європи, але можуть поїхати на Олімпіаду. І це теж дуже великий плюс", — розповів Сікан.
Футбольний турнір ОІ-2024 відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Окрім міста-господаря Парижа, матчі також гратимуть у Бордо, Десін-Шарп'є, Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні. У стадію плей-оф з кожної групи вийдуть по дві команди.
Україна потрапила у групу B з Аргентиною, Марокко та Іраком. З останніми "синьо-жовті" проведуть перший поєдинок 24 липня, початок — о 20:00 за київським часом.
Раніше ми повідомляли, що головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань визначився зі складом на міжнародний турнір Tournoi Maurice Revello у Франції.