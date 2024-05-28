Сікан: Дуже хотів би потрапити на Олімпійські ігри

Форвард Шахтаря Данило Сікан має велике бажання стати частиною збірної України на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це гравець заявив у інтерв'ю УФ.

"Дуже хотів би потрапити на Олімпійські ігри, ми це зробили, і тепер це не просто мрія — а реальність. Це перша участь у футбольному турнірі Олімпіади в історії країни.

Що обрав би, Євро-2024 чи Олімпіаду? Якби поїхав на чемпіонат Європи та не провів жодного матчу, то, очевидно, краще вирушити на Олімпійські ігри. Але якщо грати і там, і там — то Євро.

Головний плюс олімпійської збірної України — це футбол, який називають "Ротань-стайл". Ми відмінно контролюємо м'яч. Це було видно ще на молодіжному Євро-2023, коли ми грали проти топ-збірних, тієї ж Іспанії. Також у нас дуже великий склад. Зараз з'явилося багато молодих футболістів, які не були з нами на чемпіонаті Європи, але можуть поїхати на Олімпіаду. І це теж дуже великий плюс", — розповів Сікан.