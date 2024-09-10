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Сидорчук сказав, якого футболіста не вистачає збірній України

Олексій Мурзак — 10 вересня, 19:43
Сидорчук сказав, якого футболіста не вистачає збірній України
Сергій Сидорчук
Скріншот з YouTube-каналу Взбірна

Півзахисник бельгійського клубу Вестерло Сергій Сидорчук розповів, якого футболіста зараз найбільше не вистачає збірній України.

В інтерв'ю YouTube-каналу Взбірна він згадав про захисника Інтер Маямі Сергія Кривцова.

"Кривцов дуже сумує за збірною. І нам його також не вистачає, він був душею компанії, з ним завжди весело. Його не вистачає збірній, але ми розуміємо, що МЛС – це інший світ. Там дуже важко, постійні перельоти, різниця в часових поясах", – сказав Сидорчук.

Раніше Сергій Сидорчук висловився про дебютний виклик Владислава Кабаєва в команду, якого він вважає найкращим гравцем на позиції вінгера.

Збірна України з футболу Сергій Кривцов Сергій Сидорчук

Сергій Сидорчук

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