Сидорчук сказав, якого футболіста не вистачає збірній України

Півзахисник бельгійського клубу Вестерло Сергій Сидорчук розповів, якого футболіста зараз найбільше не вистачає збірній України.

В інтерв'ю YouTube-каналу Взбірна він згадав про захисника Інтер Маямі Сергія Кривцова.

"Кривцов дуже сумує за збірною. І нам його також не вистачає, він був душею компанії, з ним завжди весело. Його не вистачає збірній, але ми розуміємо, що МЛС – це інший світ. Там дуже важко, постійні перельоти, різниця в часових поясах", – сказав Сидорчук.

Раніше Сергій Сидорчук висловився про дебютний виклик Владислава Кабаєва в команду, якого він вважає найкращим гравцем на позиції вінгера.