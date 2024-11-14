Сич: Емоції після дзвінка Дедишина були просто неймовірні

Правий захисник Руху Олексій Сич був невимовно радий дебютному виклику у збірну України.

Своїми емоціями 23-річний фулбек поділився в коментарі для сайту Руху.

"Ввечері середи мене набрав Ігор Михайлович Дедишин і привітав мене. Я не зовсім зрозумів, тому перепитав з чим саме. Він запитав: "А ти що, ще не знаєш"? На що я відповів, що ні. Тоді Ігор Михайлович сказав, що мене викликали у збірну України. Емоції були просто неймовірні. Дуже приємно отримати таку можливість! Вже поспілкувався з представниками збірної щодо організаційних питань й незабаром вирушаю у табір національної команди.

Я знаю багатьох хлопців з часів молодіжної та олімпійської збірних України, коли я грав з ними, і які зараз виступають за головну команду країни. Тому думаю, що адаптація в колективі пройде швидко. Але це все одно новий виклик для мене в професійному плані, адже грати за збірну своєї країни – мрія кожного футболіста й це одна з найважливіших цілей.

Попереду в збірної України надзвичайно важливі матчі у Лізі Націй. Нам необхідно віддати всі сили, аби перемогти в заключних поєдинках Грузію та Албанію. Важливо гідно представити країну та наш прапор.

Ще вчора ввечері після Ігоря Дедишина мене одразу ж привітав Віталій Пономарьов. Йому дуже приємно, що перший гравець Руху отримав виклик у національну збірну України. Я нікому з партнерів не говорив про це, а сьогодні зранку хлопці побачили цю новину і всі також почали дзвонити та вітати з дебютним викликом", – сказав Сич.